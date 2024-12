Superman będzie niczym Maverick Toma Cruise'a. James Gunn czerpie inspiracje z Zacka Snydera

fot. Paramount Pictures/DC Studios

Superman bardzo, bardzo powoli nadlatuje, a James Gunn dzieli się kolejnymi szczegółami na temat nadchodzącej produkcji. Tym razem opowiedział więcej o podejściu do tworzenia scen akcji. Szczególnie osoby będące fanami wersji Henry'ego Cavilla i Zacka Snydera mają wątpliwości, czy imponujący rozmach i styl wizualny poprzedniej adaptacji będzie powtórzony przy okazji nowej wersji. Gunn zapewnił, że inspiracje do filmu czerpie również i ze Snydera:

Uważam, że wszystko, co zrobiło DC mnie zainspirowało. Oryginalny film Donnera, chociaż nasz od niego się mocno różni. Zack Snyder też zrobił wspaniałe rzeczy i na wiele sposobów mnie inspirował, podobnie do animowanego uniwersum DC. No i oczywiście wszystkie komiksy i nie tylko z All-Star Superman na czele.

Odniósł się też bezpośrednio do scen akcji. Tu za inspirację podał inny, znany i świetnie oceniany film z Tomem Cruisem, który parę lat temu podbił kina i serca publiczności:

Kręcenie scen akcji na niebie jest trudne. Wiele zaczerpnęliśmy z takich filmów, jak Top Gun: Maverick. Wiele scen kręcimy z dronami, które latają dookoła Supermana i ktokolwiek jeszcze z nim lata i walczy. Zrobiliśmy to na scenach dźwiękowych. Teraz mamy takie małe drony. To szalone. Zatrudniliśmy jednych z najlepszych pilotów do ich obsługi na świecie. Używamy ich usług i postępujemy zgodnie z planem, jak zawsze.

Superman - co wiadomo?

Superman będzie pierwszym filmem z franczyzy DC Universe. W rolę Supermana wcieli się David Covenswet. Za reżyserię i scenariusz odpowiada James Gunn, który wcześniej pracował m.in. nad Strażnikami Galaktyki.

Premiera kinowa Supermana została zaplanowana na 11 lipca 2025 roku.

Na zdjęciach możecie zobaczyć aktorów oraz postacie z komiksów DC Comics, w których się wcielają w nadchodzącej komiksowej produkcji.

