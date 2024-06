Szybcy i wściekli 11 ze zmianą scenarzysty. Pracował już wcześniej przy serii

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 11 mają stanowić ostatecznie zwieńczenie historii, którą zapoczątkował film z Vinem Dieselem i Paulem Walkerem w 2001 roku. O szczegółach nadchodzącej produkcji nie wiadomo zbyt wiele. Można jednak się spodziewać, że pójdzie śladem poprzedników i zaoferuje wybuchową rozrywkę, która uderzy również w emocjonalne tony. Wiele spekuluje się na temat możliwego powrotu postaci Paula Walkera, którą odgrywaliby znów jego bracia za pomocą efektów specjalnych. To jednak okaże się dopiero za jakiś czas.

Szybcy i wściekli 11 - zmiana scenarzysty

Ciekawymi informacjami na temat filmu podzielił się Vin Diesel za pośrednictwem swojego Instagrama. Podzielił się on nostalgicznym postem z Paulem Walkerem, ale ciekawsze jest to, co napisał poniżej. Diesel poinformował, że Szybcy i wściekli 11 jest oparte na scenariuszu napisanym przez Zacha Deana. Pierwotnie miał za to odpowiadać duet Oren Uziel i Christina Hodson, ale najwidoczniej plany uległy zmianie. Zach Dean pracował m.in. przy poprzedniej części z serii, która według wielu fanów była jednak przesadzona i pozbawiona magii.

