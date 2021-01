Szybcy i wściekli 9 - nowe zdjęcia. Vin Diesel komentuje plotki o kosmosie

Vin Diesel, czyli odtwórca roli Doma Toretto w nadchodzącej produkcji Szybcy i wściekli 9, w ramach promocji filmu udzielił ostatnio wywiadu dla Entertainment Weekly, a do sieci trafiły nowe zdjęcia z kolejnej części franczyzy. W rozmowie ze wspomnianym magazynem aktor dumnie zapowiada film jako coś, czego widzowie jeszcze nigdy nie widzieli. Jest pewny, że fani będą podekscytowani i ma ogromną nadzieję, że film sprawi, iż będą zadowoleni.

Jak wiemy do produkcji Szybcy i wściekli 9 dołączy John Cena. Wcieli się w rolę Jakoba, odnalezionego brata Doma. Powróci natomiast Han (Sung Kang), którego zobaczyć możemy zresztą z Domem na opublikowanych zdjęciach. Van Diesel wypowiedział się, dlaczego Han powraca:

Han jest integralnym bohaterem franczyzy. Jego relacja z Domem jest ważna. Jest coś specjalnego, magicznego jeśli chodzi postać Hana. Kiedy zobaczycie film, będziecie wiedzieć, o czym mówię. Poczujecie to. Sedno, przesłanie filmu jest nie tylko takie, że nie można odwracać się od rodziny, lecz również, by nie przekreślać rodziny. Nie zdradzając zbyt wiele o fabule, mogę powiedzieć, że taki jest temat - nie rezygnuj z rodziny.

W wywiadzie podjęta została również kwestia tego, czy filmu będzie się toczyć w kosmosie. Oto, co Van Diesel miał na ten temat do powiedzenia:

Żadnych spoilerów. Mogę powiedzieć, żejest jednym z tych reżyserów, którzy myślą nieschematycznie. To reżyser, który potrafi zrobić coś z niczego, który starannie wykorzysta wszystko, co ma dostępne, by przekonująco włączyć to w historię.