Szybcy i wściekli 9 - plakaty bohaterów. Oto ich nowe pojazdy

Szybcy i wściekli 9 to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych serii. Plakaty pokazują powroty bohaterów i ich troszkę zmieniony wygląd z uwagi na znaczny przeskok w czasie. Jest też potwierdzenie, że powraca postać grana przez Jordanę Brewster, która razem z Brianem (grał go nie żyjąc Paul Walker) odeszła, by wychowywać dziecko. Nie brak również nowego bohatera, w którego wciela się John Cena.

Widzimy, że z każdą postać związany jest określony pojazd. Każdy ma samochodów, ale postać Michelle Rodriguez z jakcihś przyczyn powiązana jest z motorem. Być może pierwszy zwiastun nakreśli bardziej sytuację. Jego premiera w sieci odbędzie się 31 stycznia 2020 roku.

Szybcy i wściekli 9 - plakaty bohaterów

W obsadzie są Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Michael Rooker i Cardi B. Za kamerą stoi Justin Lin, twórca części 4-6.

Szybcy i wściekli 9 - premiera w maju 2020 roku.