Szybcy i wściekli 9 - Han ma swój plakat. Reżyser komentuje powrót postaci

Szybcy i wściekli 9 zaskoczyli! Han powraca, ale nikt nie wie, jak do tego doszło i jak to zostanie wytłumaczone. Buduje to nawet wielkie spekulacje, że Szybcy i wściekli 10 stworzą historię w stylu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w której rodzina Doma plus Han zmierzą się z Shawem i jego rodziną (plus Hobbs).

Justin Lin po koncercie zorganizowanym z okazji premiery zwiastuna udzielił wywiadu portalowi EW.com, w którym komentował szokujące niespodzianki, w tym właśnie kwestię Hana, który dostał swój oficjalny plakat. Oznacza to, że nie traktujemy jego powrotu jako spoilera. Przypomnijmy, że to Lin stworzył postać Hana w filmie Szybcy i wściekli: Tokio Drift. Na pewno jedną z przyczyn jest ogromna presja fanów, którzy od lat prowadzili kampanię Justice for Han (Sprawiedliwość dla Hana).

Obiecuje fanom, że zwiastun pokazuje tylko czubek góry szaleństw, jakie zobaczymy w kinie. Mają wiele asów w rękawie, które dopiero pokażą w kinie i z których jest bardzo dumny.

Zobacz zwiastun Szybkich i wściekłych 9

Szybcy i wściekli 9 - dlaczego Han wraca?

Justin Lin tłumaczy, że ma bardzo osobisty związek z tą postacią z uwagi na ich wspólne początki. Uważa, że nie powinni traktować możliwości stworzenia sequela jako coś oczywistego, bo muszą sobie zasłużyć na to jakością, która trafia do fanów. Uważa, że w kwestii Hana wydarzyło się wiele rzeczy, które do końca nie miały dla niego sens.

- Czułem, że jeśli ma on powrócić, chciałem dobrze poruszyć odpowiedź na pytanie: "dlaczego?". Stwierdziłem, że musimy go przywrócić i pokazać to poprzez tematykę, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni.

Reżyser nie chce zdradzać spoilerowych szczegółów kwestii Hana.

- W tym świecie filmu wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Nie będę wchodzić w szczegóły, ale sprowadzenie go z powrotem nie jest czymś, co traktuję w sposób lekceważący. Wymagało to wiele przemyśleń. Doceniam, że to uniwersum tak bardzo dojrzało, że pozwala nam na ciągłą ewolucję i zmiany w trakcie.

Lin wyjaśnia, że pierwsze sceny zwiastuna miały być emocjonalne, wręcz kameralne. Dlatego w tle słyszymy instrumentalną wersję piosenki See You Again, która została skomponowana do siódmej części jako hołd i pożegnanie dla zmarłego Paula Walkera. Reżyser tłumaczy, że cała ekipa stała się rodziną poza planem, zakładali rodziny, ich dzieci wspólnie dorastają, więc z tego też powodu chciał w tej scenie poruszyć kwestię spójności z innymi elementami rodziny - w tym przypadku poprzez muzykę, która jest tak ważna dla całej serii i fanów.

Szybcy i wściekli 9 - tematyka filmu

Justin Lin wyjaśnia, że chciał pokazać w nim różnicę pomiędzy rodziną, którą się zyskuje poprzez bliskie relacje, a więzami krwi. Wspomina, jak Michael Rooker (nowa postać, w zwiastunie nie widzieliśmy go) powiedział mu raz, że największe kłótnie widział na pogrzebach i ślubach. Dlatego tematyką Szybkich i wściekłych 9 jest konflikt pomiędzy więzami krwi - walka rodziny przybranej z biologiczną. Inspiruje się własnym dzieciństwem, w którym jest wujkowie byli dla niego bliską rodziną, a nie byli z nim powiązani więzami krwi. Uważa, że John Cena w roli Jakoba będzie świetnym przeciwnikiem dla Doma, ponieważ czuć w nim siłę, dyscyplinę, ale również emocjonalną wrażliwość.

Han nie jest jedyną postacią, która powraca z Szybkich i wściekłych 3. Pozostali dwaj to Earl (Jason Tobin) oraz Sean Boswell (Lucas Black). Obaj są w zwiastunie. Zobaczcie ich w galerii razem z plakatem Hana.

Szybcy i wściekli 9 - plakat Hana

Szybcy i wściekli 9 (Fast and Furious 9) - premiera zaplanowana jest na maj 2020 roku.