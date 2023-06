Szybcy i wściekli - Dwayne Johnson w nowym filmie. To nie 11. część i nie Hobbs i Shaw 2

fot. materiały prasowe

Dwayne Johnson powrócił ku zaskoczeniu wszystkich jako Luke Hobbs w scenie po napisach filmu Szybcy i wściekli 10. Pomimo otwartych deklaracji, że nigdy więcej nie zagra w tej serii z uwagi na konflikt z Vinem Dieselem, wszystko się zmieniło. Jak donosi The Hollywood Reporter, a sam Dwayne Johnson potwierdza w mediach społecznościowych, będzie nowa odsłona serii Szybcy i wściekli o Luke'u Hobbsie.

Czytamy, że oficjalnie projekt nie jest traktowany ani jako spin-off, czyli kontynuacja Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, ani jako Szybcy i wściekli 11. Według THR ten projekt jest czymś w rodzaju Szybcy i wściekli 10: część 2. Ma ten film stanowić pomost pomiędzy 10. a 11. częścią. To oznacza też, że inne gwiazdy Sagi Szybcy i Wściekli też mają tutaj się pojawić, aczkolwiek według źródeł nie będzie to Vin Diesel. Z wypowiedzi Johnsona wynika, że pojawi się też w 11. części. To też potwierdza słowa Diesela, który zapowiadał, że do końca serii zostaną dwa filmy.

Szybcy i wściekli - Dwayne Johnson powraca

Chris Morgan, czyli scenarzysta większości części serii, napisze scenariusz. Jest to dla niego powrót po przerwie, ponieważ nie pisał scenariuszy 9. i 10. części. Film nie ma jeszcze tytułu. Dwayne Johnson zagra Luke'a Hobbsa i będzie też producentem filmu razem ze swoim stałymi partnerami Hiramem Garcią i Dany Garcią. Zaskoczeniem jest fakt, że sam Vin Diesel ma pracować przy tym jako producent.

Konflikt Vina Diesela i Dwayne'a Johnsona został oficjalnie też zakończony. Potwierdził to Johnson w mediach społecznościowych:

- Zeszłego lata zakończyliśmy nasz zatarg z Vinem. Będziemy przewodzić serii poprzez braterstwo i determinację. Zawsze będziemy dbać o franczyzę, postacie i FANÓW, których kochamy - napisał Johnson.

Szczegóły fabuły nowego filmu nie są znane.

Szybcy i wściekli 10 zebrali do tej pory 522,3 mln dolarów z całego świata.

