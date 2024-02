Szybcy i wściekli - kolejny film w planach? Powstaje scenariusz

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Szybcy i wściekli 10, którzy mieli premierę w maju 2023 roku, zakończyli się dużym cliffhangerem. W scenie po napisach pojawił się Luke Hobbs, w którego ponownie wcielił się Dwayne Johnson. Ogłoszono wtedy, że "The Rock" ma powrócić w solowym spin-offie, którego akcja będzie rozgrywać pomiędzy 10. a 11. częścią serii filmów. Scooper Jeff Sneider podzielił się najnowszymi doniesieniami z wewnątrz branży na temat franczyzy oraz jej kierunku rozwoju.

Według Sneidera wersja robocza scenariusza Szybkich i wściekłych 11, której autorami są Oren Uziel i Christina Hodson, jest nadal opracowywana, a Universal widzi w nim "wiele dobrych rzeczy". Jednak stwierdzono, że jedenasta część NIE JEST priorytetem wytwórni. Jest nim film z Hobbsem, który ma stanowić pomost do Szybkich i wściekłych 11. Scenariusz do niego pisze Chris Morgan, czyli scenarzysta części 3-8 oraz Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Wcześniej scooper pisał, że Dante, w którego wcielał się Jason Momoa w 10. części, nie powróci w jej kontynuacji. Zasugerował, że mógłby zostać zabity w spin-offie o Hobbsie, ponieważ nie był wystarczająco "przyjazny rodzinie" w serii. Niektórzy z kierownictwa uznali, że sceny z tym ekscentrycznym i brutalnym złoczyńcą są zbyt ekstremalne dla sagi.

Szybcy i wściekli - trwają prace nad scenariuszem nowego filmu?

Ale to nie koniec doniesień Sneidera. Według niego scenarzysta Zach Dean (Wojna o jutro, Szybcy i wściekli 10) pracuje nad czymś ważnym w tej franczyzie. Zasugerował, że może to być najnowsza wersja scenariusza filmu Szybcy i wściekli 11 lub filmu z Hobbsem, ale te mają swoich scenarzystów. Istnieje też inna możliwość. Może to być też nowy projekt z serii Szybcy i wściekli, który rozpocznie następną sagę, już bez Dominica Toretto czy Hobbsa.

Przypomnijmy, że Vin Diesel i Michelle Rodriguez od lat wspominają o wycofaniu się i przekazaniu pałeczki dalej, nowemu pokoleniu. W planach jest film z tej franczyzy, w którym główne role odegrają kobiety. Wcześniej Diesel mówił, że ten projekt miałby powstać po 12. części Szybkich i wściekłych.