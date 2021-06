Szybcy i wściekli - dlaczego seria kończy się na 11. części? Vin Diesel wyjaśnia

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli to jedna z najpopularniejszych serii, a od piątej części widzowie są wręcz zachwyceni rozrywkowym charakterem i absurdalnie przegiętą konwencją. Jednakże twórcy podjęli decyzję, że Szybcy i wściekli 11 będą ostatnią częścią serii.

O to też został zapytany Vin Diesel podczas jednego z wywiadów promujących film Szybcy i wściekli 9, który został udzielony The Associated Press.

- Każda historia zasługuje na własne zakończenie. Wiem, że ludzie będą czuć jakby to nie musiało się skończyć, ale wszystko, co dobre powinno dobiegnąć końca. Są określone powody dla zrobienia finału. Ta seria na to zasługuje.

Justin Lin wtóruje aktorowi w swoim komentarzu:

-Spotkaliśmy się i Vin mówi: "powinniśmy pomyśleć o zakończeniu sagi". Dziewiątka jest pierwszym filmem ostatniego rozdziału. Rekonfigurujemy wszystko, aby kolejne dwa filmy mogły zakończyć niesamowitą przygodę tych postaci.

Innymi słowy pierwsze informacje o fabularnych powodach do zamknięcia historii poznamy już w filmie Szybcy i wściekli 9. Nie będzie to jednak koniec opowieści osadzonych w tym świecie,, bo w planach jest kontynuacja Hobbsa i Shawa oraz drugi spin-off o kobiecych postaciach.

Szybcy i wściekli 9 - premiera 25 czerwca w polskich kinach.