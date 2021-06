Szybcy i wścieli 9 - w którym miejscu chronologii serii film się znajduje? Gadżet za 500 tys. dolarów

materiały prasowe

Nowe informacje o filmie Szybcy i wściekli 9 pochodzą od dziennikarki Kirsten Acuni, która rozmawiała z reżyserem Justinem Linem. Zapytała go o miejsce tego widowiska w chronologii serii. Potwierdził on, że Szybcy i wściekli 9 rozgrywają się po wydarzeniach z Hobbs i Shaw. Choć to może wydawać się oczywiste z uwagi na premierę, tak do końca nie jest, bo oryginalna data premiery dziewiątki była ustawiona przed spin-offem.

Chronologia serii Szybcy i wściekli wygląda więc następująco:

Szybcy i wściekli 10 - Dwayne Johnson powróci?

Fani wciąż zastanawiają się, czy po konflikcie Dwayne'a Johnsona z Vinem Dieselem, aktor może powrócić w finałowych odsłonach podstawowej sagi. Reżyser Justin Lin jest na to otwarty i nawet przyznaje, że pracując nad dziewiątką dużo myślał o Hobbsie i Shawie. Dodaje, że te postacie żyją w tym świecie, więc innymi słowy furtka jest otwarta.

Szybcy i wściekli - zegarek inspirowany sagą

Firma Jacob & Co. przygotowała kapitalny ekskluzywny zegarek inspirowaną filmową serią. Wzięto model Twin Turbo Furious i dopracowane detale związane z filmem. Przyglądając się zdjęciom zegarka trudno nie dostrzec wyjątkowej pracy włożonej przez twórców. Cena nie została dokładnie określona, ale napisano, że będzie ona oscylować na poziomie 500 tysięcy dolarów. Przygotowano tylko 9 sztuk.