Ta myszka schłodzi twoje dłonie podczas gry

Źródło: Zephyr Gaming

Jeśli ktoś zagrywa się przez długie godziny w bardzo dynamiczne tytuły pecetowe, o przepocenie dłoni spoczywającej na myszce nietrudno. Zwłaszcza przy obecnie panujących temperaturach. Projektanci z firmy Zephyr Gaming postanowili rozwiązać ten problem w dość prosty sposób. Stworzyli myszkę dla graczy ze zintegrowanym wentylatorem do chłodzenia dłoni.

Perforowana obudowa Zephyr Gaming Mouse przepuszcza nie tylko LED-owe światło, charakterystyczne wycięcia w kształcie plastrów miodu służą również w roli otworów wentylacyjnych. Przy okazji pozwoliły także znacząco odchudzić całe urządzenie – myszka waży jedynie 68 gramów. W sprzęcie skrojonym z myślą o graczach nie mogło zabraknąć także porządnego systemu rozpoznawania ruchu. Czujnik pracuje przy 16000 DPI, dzięki czemu świetnie radzi sobie w zadaniach wymagających wysokiej precyzji ruchu.

Aby aktywować system chłodzenia, wystarczy obrócić urządzenie do góry nogami i użyć przycisku umiejscowionego obok przednich ślizgaczy. Do dyspozycji otrzymujemy kilka poziomów chłodzenia, każdy z graczy może dopasować obroty wentylatora do indywidualnych preferencji. Jest to o tyle istotne, że wraz z wzrostem obrotów wzrasta także głośność pracy systemu chłodzenia. Korzystanie z pełnej mocy wentylatora może irytować, jeśli nie będziemy mieli pod ręką słuchawek.

Zephyr Gaming Mouse

Autorzy zbiórki odnieśli sukces i zebrali dziesięciokrotnie więcej pieniędzy, niż potrzebowali do zakończenia akcji sukcesem. Jeszcze przez kilka godziny Zephyr Gaming Mouse dostępny będzie na Kickstarterze w cenie od 689 dolarów hongkońskich czyli ok. 332 zł, o 40$ taniej, niż będzie kosztować na wolnym rynku. Wspierający otrzymają myszkę w październiku bieżącego roku.