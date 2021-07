TAG Heuer zaprojektował limitowaną edycję inteligentnych zegarków przyozdobionych Mario

Źródło: TAG Heuer

Już 15 lipca seria TAG Heuer Connected wzbogaci się o limitowany model Super Mario. Wąsaty hydraulik mieszkający w tym zegarku ma motywować użytkownika do aktywności fizycznej, a wizerunek bohatera będzie zmieniał się wraz z kolejnymi krokami na drodze do realizacji z góry ustalonego celu. Kolejne wersje Mariana pojawią się po przekroczeniu 25, 50, 75 i 100 procent dziennego celu aktywności, a każda z nich będzie nawiązywać do świata wykreowanego przez Nintendo. Nowy TAG Heuer Connected pozwoli także ustawić jedną z czterech tarczy tematycznych w których nawiązano do retrografik rodem z Super Mario Bros. z 1985 roku.

Elementy ze świata Mario znajdziemy również na pierścieniu wokół ekranu, który przyozdobiono charakterystycznymi ikonami gwiazdy, rury oraz grzybka. Z kolei na koronie wygrawerowano niewielką, czerwoną literę M, a z tyłu zegarka umieszczono napis TAG Heuer x Super Mario.

Projektanci zadbali także o to, aby zegarek sprawdził się zarówno podczas oficjalnych spotkań, jak i w trakcie treningu. Wraz z zegarkiem firma dostarczy dwa wymienne paski. Klasyczny z czerwonej skóry podszywanej czerwonym materiałem sprawdzi się w codziennym użytkowaniu, a czerwony, gumowy pasek podczas uprawiania sportu.

Warto także zauważyć, że współpraca pomiędzy Nintendo a TAG Heuer nie ograniczy się wyłącznie do tej limitowanej edycji. Tarcze z Mario trafią także do klasycznych zegarków z linii Connected. A tak nowe cacko prezentuje się w pełnej krasie:

TAG Heuer x Super Mario

Z technologicznego punktu widzenia TAG Heuer Connected Super Mario nie różni się od tego, co oferują klasyczne modele Connected. Zegarek napędzany jest systemem Wear OS, który pozwoli korzystać m.in. z asystenta Google oraz szeregu androidowych aplikacji użytkowych i sportowych. Pod wodoszczelną obudową umieszczono baterię o pojemności 430 mAh, która ma wytrzymać cały dzień intensywnej pracy.

Na rynek trafi wyłącznie 2000 egzemplarzy TAG Heuer Connected Super Mario, zegarek wyceniono na 2150 dolarów. To o 350 dolarów więcej, niż kosztuje podstawowy model z linii Connecter. Pierwsze zegarki trafią do butików oraz sprzedaży internetowej 15 lipca 2021 roku.