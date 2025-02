Nowe informacje o Onimusha: Way of the Sword. Zapowiedziano też remaster Samurai's Destiny z PS2

fot. Capcom

Reklama

4 lutego odbyła się transmisja firmy Capcom, w której trakcie poznaliśmy nowe informacje na temat Onimusha: Way of the Sword. Nowa odsłona serii ma skupić się na trzech filarach: interesujących postaciach, miejscu akcji - Kioto oraz walki z wykorzystaniem miecza.

Skupiamy się na trzech kluczowych aspektach: przekonujących postaciach, w tym nowym protagoniście i przeciwnikach, którzy są interesujący nie tylko wizualnie, scenerii Kioto, miejscu pełnym historycznych zakątków z tajemniczymi i niepokojącymi historiami w tle, i wreszcie – najlepszej akcji z walką na miecze - powiedział producent Akihito Kadowaki.

Ujawniono też coś więcej na temat fabuły.

Bohater, w wyniku zrządzenia losu, znajduje rękawice Oni. Teraz, w Onimushy, wyrusza, by wycinać w pień potwory grasujące w świecie żywych i karmić rękawice ich duszami. Przez te brutalne, krwawe starcia szuka swojego powodu do walki - dodał reżyser, Satoru Nihei.

Rozgrywka w Onimusha: Way of the Sword ma być wymagająca, ale sprawiedliwa. Gracze będą mogli między innymi odnawiać zdrowie głównego bohatera i korzystać z niszczycielskich zdolności.

Pochłanianie dusz pozwoli odnowić zdrowie i korzystać ze specjalnych zdolności. Decydowanie o tym, jak pochłonąć dusze wroga w trakcie intensywnej walki, będzie kluczem do zwycięstwa. Nie próbujemy zrobić niemożliwie trudnej gry. Zamiast tego chcemy stworzyć produkcję, w której fani akcji będą mogli doświadczyć trzymających w napięciu pojedynków na miecze i odczuwać satysfakcję z pokonywanych wrogów.

Nie zabrakło również pewnej niespodzianki. Podczas streamu zapowiedziano remaster gry Onimusha 2: Samurai’s Destiny z PS2. Odświeżona wersja ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a poniżej możecie obejrzeć jej zwiastun.