Tajemniczy ogród: opowieść filmowa ukaże się w przyszłym tygodniu

Źródło: Znak

Tajemniczy ogród to klasyczna powieść dla młodzieży autorstwa Frances Hodgson Burnett. Jest to historia dziewczynki, która zaniedbywana przez opiekunów, odkrywa zapomniany ogród. Książka cieszy się już od ponad wieku dużą popularnością, czego świadectwem są kolejne adaptacje.

W październiku do polskich kin wejdzie nowa ekranizacja Tajemniczego ogrodu w reżyserii Marka Mundena. Wcześniej, bo już 28 października, do księgarń trafi powieść Tajemniczy ogród. Opowieść filmowa. Jej autorka, Linda Chapman, dokonała retellingu historii stworzonej przez Burnet w oparciu o filmową adaptację.

Oto okładka i opis książki Lindy Chapman:

Źródło: Znak

Osierocona Mary przyjeżdża z daleka, by zamieszkać z tajemniczym wujem, który nie wpuszcza do swojego domu słońca ani radości. Dziewczynce nie wolno zaglądać do zamkniętych pokoi, włóczyć się po okolicy ani zadawać pytań. Mimo surowych zakazów Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce odkryć fantastyczny, ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, siłę przyjaźni i potęgę odwagi.

A ty? Dasz się porwać do krainy za murem?