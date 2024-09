Tajlandia zaskakuje filmem science fiction! Efekty specjalne i potwory jak w Hollywood

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Tajlandia jest znana z kina akcji, ale nigdy jeszcze nie proponowała filmu science fiction. Taklee Genesis x Worlds Collide ma to zmienić, bo mający we wrześniu 2024 roku premierę film posiada efekty specjalne wywołujące zdumienie widzów, których jakość jest zaskakująco wysoka. Artefakt kosmitów, podróże w czasie i gigantyczne potwory! Zobaczcie i oceńcie sami.

Taklee Genesis x Worlds Collide – zwiastun

Taklee Genesis x Worlds Collide – opis fabuły

W czasach wojny w Wietnamie amerykańskie wojsko zbudowało placówkę badawczą, w której testowano tajemnicze urządzenie zwane Taklee Genesis. Stella, samotna matka, wraca do rodzinnego miasteczka z córką, aby zająć się schorowaną mamą. To tutaj 30 lat temu jej ojciec zniknął w tajemniczych okolicznościach. Pewnego dnia jej ojciec kontaktuje się z nią przez stare radio, ujawniając, że dla niego minęło zaledwie 30 minut. Aby sprowadzić go z powrotem, Stella musi użyć Taklee Genesis, aby przenieść się w czasie i rozpocząć przygodę rozgrywającą się na przestrzeni tysiąca lat.

Premiera w Azji już 19 września.