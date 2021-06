Tajna Inwazja - Carmen Ejogo dołączy do obsady serialu Marvela i Disney+?

fot. materiały prasowe

Tajna Inwazja to zapowiedziany serial Marvela i Disney+, inspirowany komiksem o tym samym tytule. Wiele wskazuje na to, że w nadchodzącej produkcji zobaczymy również Carmen Ejogo (Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, Detektyw). Trwają bowiem rozmowy z aktorką na temat jej udziału w projekcie i są one już na zaawansowanym etapie.

Szczegóły dotyczące roli, w jakiej wystąpić miałaby Carmen Ejogo, nie są na tę chwilę znane. Pewne jest natomiast, że postać, w którą miałaby się wcielić aktorka, jest z tego samego świata, co grany przez Samuela L. Jacksona Nick Fury. Bohaterka ta opisywana jest jako silna przywódczyni.

Jeśli Carmen Ejogo dołączy do serialu, znajdzie się w zacnym gronie. Przypomnijmy, że do obsady należą wspomniany Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Christopher McDonald, Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir oraz Killian Scott.

Producentem oraz autorem scenariusza do serialu Tajna Inwazja jest Kyle Bradstreet (Mr. Robot). Produkcja rozpocząć ma się jeszcze w 2021 roku.