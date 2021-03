Tajna Inwazja - ogłoszenie castingowe sugeruje antagonistę serialu

Źródło: Marvel

Secret Invasion to serial Marvela zapowiedziany w 2020 roku oparty na kultowej serii komiksów Domu Pomysłów wydanej w Polsce pod tytułem Tajna Inwazja. Komiksowy oryginał opowiada o podboju Ziemi przez Skrulli, którzy podszyli się pod wielu herosów uniwersum Marvela. W obsadzie produkcji już znajdują się Samuel L. Jackson oraz Ben Mendelsohn, którzy powtórzą swoje role Nicka Fury'ego i Talosa. W sieci pojawiły się ogłoszenia castingowe do ról drugoplanowych w serialu, w tym antagonisty. Według nich Marvel poszukuje obecnie aktora w wieku od 50 do 60 lat, który zagrałby głównego antagonistę produkcji, aktorką w wieku 40-50 lat, której postać będzie „dzielić wiele scen z Nickiem Fury" oraz młodszą aktorkę, która miałaby do zagrania ważną rolę drugoplanową.

Te ogłoszenia nie ujawniają zbyt wiele, ale jeśli serial będzie trzymał się materiału źródłowego, złoczyńcą najprawdopodobniej będzie Dorrek VII, cesarz Imperium Skrulli.