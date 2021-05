Tajna Inwazja - Christopher McDonald w obsadzie serialu Marvela i Disney+

materiały prasowe

Jak podaje portal Deadline Christopher McDonald otrzymał angaż w serialu Marvel Studios Tajna Inwazja, który powstaje dla platformy Disney+. Według raportu serwisu, aktor wcieli się w postać stworzoną specjalnie na potrzeby serialu i uważa się, że ostatecznie może przejść do filmów i innych nadchodzących programów Disney +. Wygląda na to, że Kevin Feige ma większe plany, co do tego bohatera lub antagonisty.



Wcześniej w obsadzie projektu znaleźli się już Samuel L. Jackson jako Nick Fury, Ben Mendelsohn jako Talos, Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir i Killian Scott.

Źródło: Marvel

Produkcja będzie inspirowana serią komiksową pod tym samym tytułem, w której przedstawiciele imperium Skrulli zinfiltrowali Ziemię podszywając się pod wielu bohaterów Marvela, tym samym manipulując wydarzeniami przez dziesięciolecia.

Kyle Bradstreet jest głównym scenarzystą projektu wraz z Thomasem Bezuchą i Alim Selimem.