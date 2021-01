Tandav - kontrowersje wokół indyjskiego serialu Amazona. Twórca produkcji przeprasza

Amazon Prime Video

Oryginalny, indyjski serial Amazona pod tytułem Tandav spotkał się z ogromnymi kontrowersjami w Indiach w związku z przedstawieniem hinduskich bogów i bogiń. Według doniesień z kraju, Ministerstwo Informacji, Radiofonii i Telewizji skontaktowało się ze Amazonem z prośbą o wyjaśnienie treści religijnych programu po tym, jak poseł Manoj Kotak wezwał do jego zakazania. Według Kotaka serial ma bowiem umyślnie kpić z hinduskich bogów i bogiń oraz naruszać uczucia religijne. Wezwał on również do pilnej regulacji platform streamingowych w Indiach, które wykorzystują fakt, że są wolne od cenzury władz.

Twórca projektu, Ali Abbas Zafar wystosował oświadczenie w imieniu swoim oraz ekipy. W nim możemy przeczytać, że serial Tandav jest dziełem fikcji, a wszelkie podobieństwo do aktów, osób i wydarzeń jest czysto przypadkowe. Członkowie obsady i ekipy nie mieli zamiaru obrażać uczuć żadnej osoby, kasty, społeczności, rasy, religii lub przekonań religijnych, ani obrażać instytucji, partii politycznej lub osób, żywych lub zmarłych. Członkowie obsady i ekipy Tandav zdają sobie sprawę z obaw wyrażanych przez ludzi i bezwarunkowo przepraszają, jeśli nieumyślnie zraniło to czyjeś uczucia.