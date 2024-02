Tantiemy z internetu. Jest przełom - będzie zmiana w przepisach

YouTube

29 lutego odbył się briefing prasowy, podczas którego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że zostaną wprowadzone zmiany w przepisach, aby tantiemy z internetu były wypłacane.

Tantiemy z Internetu - komentarz Sienkiewicza

- Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy, dla twórców i wykonawców. Chodzi o prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie.

Dodał, że ustawa ma trafić do sejmu w ciągu 2-3 tygodni.

– Chcemy uzyskać w finale sytuację w Sejmie, w której rząd, większość parlamentarna i twórcy będą stali ramię w ramię za tym nowym prawem – zaznaczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

A tak skomentował decyzję Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA:

– Wygrała solidarność środowiskowa filmowego, dialog i demokracja. Minister w pełni poparł nasze postulaty i obiecał powrót do ustawowych rozwiązań związanych z tantiemami z internetu. Oznacza to wprowadzenie pełnych tantiem od wszystkich serwisów streamingowych i portali VOD dla wszystkich twórców filmowych oraz wykonawców.

Tantiemy są wypłacane za treści, które są wykorzystywane choćby w telewizji czy radiu, ale do niedawna z VOD był problem w tym aspekcie w wielu krajach. W 2023 roku Gildia Aktorów rozpoczęła strajk w Hollywood, blokujący prace nad największych produkcjami, w którym jednym z celów były właśnie tantiemy z internetu. Chodzi o to, że za każdym razem jak coś jest oglądane w Netflixie, czy innej platformie, twórcy dostają wynagrodzenie odpowiedniej wartości. Tak to od lat działa z telewizją. Polska była jednym z ostatnich krajów, w których tantiemy z internetu nie były wypłacane.

A tak dyrektor SFP-ZAPA przedstawia kolejne kroki we wprowadzaniu zapisów o tantiemach z internetu.

– Projekt ustawy będzie przekazany do zatwierdzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz przez Radę Ministrów. Następnie trafi do Parlamentu, gdzie najpewniej będzie procedowany jako pilny, ze względu na kary, które może nałożyć w każdej chwili Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy unijnej w wyznaczonym terminie. Po głosowaniach w Sejmie i Senacie nowe przepisy zostaną przedstawione do podpisu Prezydentowi. Nasza walka się dziś jednak nie kończy. Będziemy uważnie obserwować dalsze prace legislacyjne, by korzystne dla filmowców prawo weszło w życie bez zbędnej zwłoki.