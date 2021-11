Tarantino pozwany za próbę sprzedaży tokena NFT ze scenariuszem Pulp Fiction

fot. materiały promocyjne

W listopadzie 2021 roku Quentin Tarantino postanowił wykorzystać zdobycze nowoczesnej technologii, aby przypomnieć światu o Pulp Fiction. Reżyser chciał zorganizować aukcję, na której wylicytujemy fragmenty scenariusza tego kultowego dzieła wzbogacone komentarzem odautorskim. Wyjątkowości całej aukcji miał dodawać fakt, iż scenariusze będą sprzedawane w formie tokena NFT.

Zasoby tego typu nie są klasycznymi plikami, jakimi operujemy na co dzień. Tokeny są certyfikowane za pośrednictwem technologii blockchain, tej samej, która stoi m.in. za branżą kryptowalutową. Dzięki wykorzystaniu potencjału blochaina posiadacz NFT staje się właścicielem konkretnych zasobów cyfrowych. Nawet jeśli w nasze ręce osób postronnych wpadnie plik graficzny, który na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jak token tego typu, bez certyfikatu nie będzie uznawany za autentyczny w społeczności miłośników NFT.

Pomysł wystawienia fragmentów scenariusza w takiej nietuzinkowej odsłonie nie przypadł do gustu przedstawicielom Miramax. Wytwórnia uważa, że Tarantino złamał warunki umowy o prawach autorskich i bezprawnie sprzedaje scenariusz w formie tokena NTF. Według Miramax reżyser powinien skonsultować pomysł zorganizowania licytacji, gdyż to wytwórnia dysponuje prawem do dystrybucji filmu.

Prawnicy korporacji wzywali Tarantino do wycofania aukcji, ten jednak zignorował ich prośby. W związku z tym zespół prawny Miramax postanowił zakończyć spór na drodze sądowej. Swój ruch wytwórnia argumentuje własnymi planami związanymi z tokenami NFT inspirowanymi filmem Pulp Fiction. Zdaniem wytwórni zorganizowanie aukcji przez reżysera może utrudnić realizację tego przedsięwzięcia. Prawnicy Tarantino odrzucają roszczenia, gdyż twierdzą, że w umowie pomiędzy reżyserem a wytwórnią zapisano prawo do publikowania scenariusza. Ich zdaniem wypuszczenie go w formie tokena NFT w pełni wpisuje się w warunki podpisanej umowy.