Tatuażysta z Auschwitz - pierwsze zdjęcia i data premiery. Anna Próchniak w roli Gity Furman

fot. Peacock

Reklama

Tatuażysta z Auschwitz to oryginalny serial Peacock na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Heather Morris. W produkcji pojawią się polscy aktorzy, a Anna Próchniak gra jedną z głównych ról. Wszystkie odcinki serialowej adaptacji Tatuażysty z Auschwitz wyreżyseruje Tali Shalom-Ezer. Głównym scenarzystą i producentem wykonawczym został Jacquelin Perske. Wśród autorów scenariusza do znaleźli się także Evan Placey i Gabbie Asher. Serial zostanie wyprodukowany przez wytwórnię Synchronicity Films we współpracy ze Sky Studios oraz All3Media International.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, na których możemy zobaczyć Annę Próchniak w roli Gity Furman. Serial będzie miał swoją premierę 2 maja 2024 roku.

Tatuażysta z Auschwitz - pierwsze zdjęcia

Tatuażysta z Auschwitz

Tatuażysta z Auschwitz - obsada, szczegóły

Jak informuje portal Variety, adaptacja powieści Tatuażysta z Auschwitz pod tytułem Tattooist of Auschwitz będzie składać się z 6-odcinków. Scenariusz do serialu został zainspirowany opartą na faktach i łamiącą serce historią Lale'a i Gity, która została przedstawiona w książce Heather Morris. Wiadomo już, że w głównego bohatera wcieli się Jonah Hauer-King, a w jego ukochaną Anna Próchniak, znana z polskich produkcji takich jak Miasto 44, Najlepszy czy Niewinne. W jednej z ról wystąpi także Marcel Sabat (Kamienie na szaniec, Tenet). Ponadto, w obsadzie znaleźli się między innymi Jonas Nay, który zagra oficera SS o nazwisku Beretzki oraz Melanie Lynskey. Aktorka wcieli się początkującą pisarkę, której Lale opowie historię miłości jego i Gity.