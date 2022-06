Teen Wolf - dlaczego Arden Cho nie powróci w filmie? Aktorka ma powody

fot. materiały prasowe

Gdy w lutym 2022 roku ogłoszono szczegóły filmu Teen Wolf: The Movie kontynuującego wydarzenia z serialu Teen Wolf: Nastoletni wilkołak, który zakończył się w 2017 roku, ujawniono, że dwie osoby z głównej obsady nie powrócą do swoich ról. Są to Dylan O'Brien (Stiles) oraz właśnie Arden Cho. Dlaczego postać Kiry nie pojawi się na ekranie?

Teen Wolf - problemy gażą

Arden Cho w rozmowie z The Cut tłumaczy, że odmówiła powrotu do roli Kiry. Potwierdza plotki, że powodem jest niższa gaża za odcinek od pozostałych trzech aktorek, które powróciły w obsadzie. Wszystkie cztery panie miały mieć tak samo duże role. W plotce mówiono, że Arden Cho dostała w kontrakcie połowę tego, co reszta aktorek. Teraz w wywiadzie mówi, że zaproponowano jej nawet jeszcze mniej niż połowę. Tłumaczy też, że nikt z jej obozu nie doprowadził do wycieku tych informacji.

Aktorka sugeruje, że powodem mniejszej gaży jest jej kolor skóry.

- Mogłabym wymienić z 10 aktorów azjatyckiego pochodzenia, którzy dostali mniejsze gaże niż inni ludzie. Czasem nie masz wyboru i nie możesz odmówić. Czasami po prostu potrzebujesz tych pieniędzy, bo masz rachunki do zapłacenia.

Wyjaśnia, że nie odmówiła dla siebie, czy że była wściekła. Ma nadzieje, że jej decyzja da do myślenia i pozwoli w przyszłości na równe wynagradzanie osób w obsadach bez względu na kolor skóry.

Przypomnijmy, że Arden Cho grała Kirę Yukimurę przez trzy sezonów. Jej przygoda zakończyła się na 5. serii. Rzecznicy platformy Paramount+ nie komentują słów aktorki.

Teen Wolf - film na obecną chwilę nie ma ustalonej daty premiery.