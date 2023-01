Teleskop Webba - jeden z instrumentów ma awarię. NASA publikuje oświadczenie

NASA

Teleskop Jamesa Webba ma drugą poważną awarię w trakcie swojej kosmicznej misji. Po zapoczątkowanych w sierpniu i ostatecznie rozwiązanych problemach z instrumentem MIRI, tym razem w opałach znalazł się skaner bliskiej podczerwieni NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph). W opublikowanym przez NASA oświadczeniu czytamy, że rzeczony element obserwatorium doświadcza opóźnienia komunikacyjnego, co przekłada się na przerwy w działaniu oprogramowania odpowiedzialnego za lot.

Agencja podkreśla jednak, że awaria ta nie stanowi zagrożenia dla samego sprzętu, a pozostałe instrumenty JWST znajdują się w bardzo dobrym stanie. NASA wraz z Kanadyjską Agencją Kosmiczną (CSA) współpracują obecnie w celu ustalenia i naprawy pierwotnej przyczyny opóźnienia komunikacyjnego w NIRISS. Skaner bliskiej podczerwieni siłą rzeczy jest więc aktualnie wyłączony z obserwacji naukowych; wszystkie z zaplanowanych w okresie do momentu usunięcia awarii zostaną przełożone.

W normalnych warunkach NIRISS pracuje w czterech różnych trybach. Może on działać jako kamera/aparat wówczas, gdy pozostałe instrumenty wykonują inne zadania; potrafi analizować sygnatury światła w celu ustalenia składu atmosfer egzoplanet; odpowiada za obrazowanie o wysokim kontraście bądź wykorzystuje jeden z trybów przeznaczony do poszukiwania odległych galaktyk.

Warto zauważyć, że wieści o awarii NIRISS trafiają do nas dokładnie rok po tym, gdy Teleskop Webba dotarł do celu - punktu libracyjnego L2.

Teleskop Webba - zdjęcia

Teleskop Webba - zdjęcie obłoku Kameleon I