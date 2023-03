Teleskop Webba wypatrzył cuda w atmosferze egzoplanety. Woda, gorący piasek i inne zjawiska pogodowe na VHS 1256 b

Źródło: NASA/ESA/CSA/J. Olmsted (STScI)

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokładnie zbadał atmosferę egzoplanety VHS 1256 b - tej samej, której przypatrywał się on w zeszłoroczne wakacje. Obiekt ten powstał zaledwie 150 mln lat temu i znajduje się ok. 40 lat świetlnych od Ziemi, okrążając nie jedną, a dwie macierzyste gwiazdy w okresie orbitalnym szacowanym na ok. 10 tysięcy lat; jest on więc położony aż 4 razy dalej niż Pluton od Słońca. To właśnie to oddalenie od gwiazd sprawia, że zamontowane na wchodzących w skład Webba spektrograf bliskiej podczerwieni (NIRSpec) i instrument średniej podczerwieni (MIRI) mogły obserwować VHS 1256 b bezpośrednio, dokonując przełomowych odkryć w jej atmosferze.

Jak się okazuje, badana egzoplaneta jest gorącym, gazowym gigantem z niezwykle burzliwą atmosferą. Naukowcom z zespołu kierowanego przez Brittany Miles z Uniwersytetu Arizony w chmurach nieustannie otaczających powierzchnię obiektu udało się znaleźć sygnatury wody, metanu, tlenku węgla i te sugerujące obecność dwutlenku węgla (to największa liczba cząsteczek zarejestrowanych jednocześnie na jakiejkolwiek egzoplanecie). Jeszcze ciekawsze są dane wskazujące na istnienie w górnych partiach atmosfery cząsteczek krzemianu - od mikroskopijnych drobinek po małe ziarna przypominające rozgrzany piasek.

Atmosfera VHS 1256 b jest w ciągłym ruchu: chmury nieustannie podnoszą się, mieszają i wirują, unosząc cieplejszą materię w górę i spychając tę zimniejszą w dół w trakcie wynoszącej 22 godziny doby. Przez tę cyrkulację zmiany jasności egzoplanety są tak wielkie, iż na tym polu VHS 1256 b góruje nad wszystkimi innymi znanymi ludzkości obiektami tego typu spoza Układu Słonecznego. W górnej części atmosfery, w której kłębią się krzemianowe chmury, temperatura osiąga zabójcze 830 stopni Celsjusza.

Taniec chmur na analizowanej przez Webba egzoplanecie to efekt stosunkowo niskiej grawitacji oraz naprawdę młodego wieku VHS 1256 b - sam obiekt zacznie z czasem się ochładzać, a proces ten potrwa nawet miliardy lat, sprawiając również, że nieustannie zachmurzone niebo stanie się wyjątkowo czyste.

Teleskop Webba - egzoplaneta VHS 1256 b [WIDMO I WIZJA ARTYSTYCZNA]

Teleskop Webba - egzoplaneta VHS 1256 b (widmo)

Sprawująca pieczę nad badaniami Miles tak komentuje dane dotyczące egzoplanety:

Zidentyfikowaliśmy krzemiany, ale uzyskanie większego pojęcia o tym, które rozmiary i kształty ich ziaren pasują do określonych typów chmur będzie wymagało dużo dodatkowej pracy. To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo jeśli chodzi o tę egzoplanetę - właściwie to dopiero początek szeroko zakrojonego modelowania, mającego za zadanie dopasować złożone dane przesyłane przez Webba.

Współpracująca z Miles Beth Biller z Uniwersytetu Edynburskiego dodaje:

Cóż za ogromny zwrot informacji przy tak niewielkim czasie pracy teleskopu. Dzięki zaledwie kilku godzinom obserwacji otrzymujemy coś, co wydaje się mieć nieskończony potencjał do kolejnych odkryć.