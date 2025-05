Zanim zagrał Boba, mógł pojawić się u boku Spider-Mana. Kim miał być?

Źródło: Marvel

Podczas premiery filmu Thunderbolts* ujawniono, że debiut Lewisa Pullmana w MCU mógł nastąpić znacznie szybciej. IGN porozmawiało z Sarah Finn, reżyserką castingu do filmu Spider-Man: Homecoming. Podczas tej rozmowy entuzjastycznie ujawniła, że aktor brał udział w przesłuchaniach do roli Neda Leedsa, w którego ostatecznie wcielił się Jacob Batalon.

Lewis Pullman nie skomentował słów Finn. Niemniej jednak ostatecznie wyszło mu to na dobre, patrząc na wątek Boba w filmie Thunderbolts*. Nie zdradzając większych szczegółów, podpowiadamy, że warto oglądać, szczególnie przed premierą Avengers: Doomsday.

Spider-Man: Homecoming - fabuła

Spider-Man: Homecoming to solowy film o Spider-Manie osadzony w tym samym świecie, co przygody Avengers – kinowym uniwersum Marvela. Młody Peter Parker / Spider-Man, który zadebiutował w filmie pt.: Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, zaczyna życie z nową tożsamością superbohatera. Podekscytowany swoimi doświadczeniami z Avengers Peter wraca do domu, gdzie mieszka ze swoją ciocią May. Pod czujnym okiem swojego mentora Tony'ego Starka, Peter próbuje wrócić do normalnego życia. Ale kiedy Vulture pojawia się jako nowy czarny charakter, wszystko, co Peter uważał za najważniejsze, zostaje zagrożone.

