Hideo Kojima... nie zrozumiał nowego Kapitana Ameryki. Wskazał poważny problem MCU?

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie spodobał się krytykom, ale w box office radzi sobie całkiem nieźle. Po drugim weekendzie na koncie produkcji o herosie z USA widnieje prawie 300 mln dolarów z całego świata. Przewiduje się, że może skończyć perypetie w box office z łącznym wynikiem 450 mln dolarów. To nie dałoby Marvel Studios powodów do zadowolenia, bo nieco więcej od tego zarobił Ant-Man i Osa: Kwantomania, które uważa się za porażkę finansową.

W obliczu słabych recenzji pozytywne opinie byłyby dla nowego filmu z Anthonym Mackiem jak tlen. Tego tlenu nie dostarczy jednak Hideo Kojima, legendarny twórca gier, który nie stroni od skomplikowanych fabuł i współpracy z wielkimi gwiazdami Hollywood. Jego wpis na portalu X (wcześniej Twitter) idzie w parze z narzekaniami niektórych fanów, którzy uważają, że Kinowe Uniwersum Marvela stało się zbyt skomplikowane z powodu nadmiaru produkcji, które trzeba nadrabiać.

Oto, co napisał Hideo Kojima:

Obejrzałem Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat w IMAX. Pamiętam jak przez mgłę, że Sam dostał tarczę w Avengers: Koniec gry, ale kiedy oficjalnie stał się Kapitanem? To przez to, że nie widziałem Falcona i Zimowego żołnierza? I o co chodzi z tym ponownym tworzeniem Avengers? Poza tym myli mi się to ze zwiastunem do Thunderbolts*.

