Teleskop Webba - na nowym zdjęciu ta sama galaktyka pojawia się 3 razy w 3 różnych momentach istnienia

ESA/Webb/NASA/CSA/P. Kelly

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) właśnie udostępniła najnowsze zdjęcie Teleskopu Webba, będące jednocześnie fotografią miesiąca. Obserwatorium skierowało swoje kamery w otchłań kosmosu w stronę gromady galaktyk RX J2129, która znajduje się w odległości 3,2 mld lat świetlnych od Ziemi i jest położona w gwiazdozbiorze Wodnika. Dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego obszar ten zadziałał jak ogromna lupa powiększająca, pokazując nam odkrytą wcześniej przez Teleskop Hubble'a i umiejscowioną jeszcze dalej galaktykę z supernową w trzech różnych etapach jej istnienia.

Rozłożona nierównomiernie w rzeczonym obiekcie masa sprawia, że emitowane przez supernową światło zostało zagięte przez RX J2129 w różnym stopniu, pokonując dłuższą lub krótszą drogę w kierunku Webba; fotony wędrujące w jego stronę najdłużej przełożyły się na najstarszy obraz galaktyki, te pokonujące najkrótszy dystans dały jej najnowszy wizerunek. Powiększona przez soczewkę grawitacyjną galaktyka pojawia się więc na tym samym zdjęciu trzykrotnie, mając różną wielkość, położenie na fotografii i wiek. W najstarszej "wersji" widzimy w niej supernową, w innych miejscach możemy ją obserwować ok. 320 dni i 1000 dni później, tym razem już bez supernowej. Spójrzcie sami:

Teleskop Webba - najnowsze zdjęcie (galaktyka powiększona przez soczewkowanie grawitacyjne)

Teleskop Webba - galaktyka powiększona dzięki zjawisku soczewkowania grawitacyjnego (NIRCam)

Co ciekawe, widoczna na zdjęciu supernowa najprawdopodobniej należy do typu Ia - ich eksplozje uwalniają najwięcej energii ze wszystkich rodzajów supernowych. Obiekty tego typu osiągają podobną jasność absolutną (ok. 19,3 magnitudo), dzięki czemu, po zmierzeniu jasności obserwowanej i porównaniu jej z wartością teoretyczną, naukowcy mogą relatywnie łatwo obliczyć odległość supernowej Ia od gwiazdy i jej macierzystej galaktyki.