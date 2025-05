Telewizory Samsung OLED 2025 kompatybilne z NVIDIA G-SYNC

fot. Samsung

Reklama

Dzięki współpracy z NVIDIA G-Sync eliminują efekt zacinania się obrazu, synchronizując częstotliwość odświeżania z kartą graficzną. W połączeniu z Motion Xcelerator (odświeżanie do 165 Hz w 4K) i Auto Low Latency Mode (ultraniskie opóźnienia) rozgrywka staje się płynna jak nigdy dotąd. Dodatkowo Automatyczny Tryb Gry AI analizuje gatunek gry w czasie rzeczywistym, optymalizując kontrast, dźwięk i balans kolorów bez konieczności ręcznych ustawień.

fot. Samsung

Nie zabraknie też integracji z platformami gamingowymi. Samsung Gaming Hub daje dostęp m.in. do Xbox Cloud Gaming i NVIDIA GeForce NOW, a Panel Gracza umożliwia szybką zmianę ustawień bez wychodzenia z gry.

Miłośnicy filmów docenią technologie zastosowane w telewizorach OLED na 2025 rok, jak Skalowanie AI, poprawiające detale nawet w materiałach 4K; Glare Free redukującą odblaski oraz integrację z inteligentnymi urządzeniami SmartThings, dzięki czemu można nimi łato zarządzać. Wszystkie cztery porty HDMI 2.1 w modelu S95F obsługują odświeżanie 165Hz w rozdzielczościach 4K dzięki Motion Xcelerator.

– Dzięki zapewnieniu kompatybilności z NVIDIA G-SYNC i zastosowaniu naszych najnowszych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o graczach, telewizory OLED z rocznika 2025 zapewniają najbardziej wymagającym użytkownikom najwyższe w tej kategorii urządzeń parametry. Bazując na naszej pozycji lidera, który stosuje najbardziej innowacyjne technologie oraz wykorzystuje zdobycze sztucznej inteligencji, na nowo definiujemy oczekiwania, jakie gracze mają w stosunku do telewizorów – zarówno na wirtualnym polu bitwy, jak i poza nim. – Kevin Lee, Executive Vice President of the Visual Display Customer Experience Team w Samsung Electronics

fot. Samsung

Pierwszym modelem z nowymi funkcjami będzie flagowy Samsung S95F, dostępny już w 2025 roku. Później NVIDIA G-Sync trafi także do kolejnych telewizorów OLED z tegorocznej linii produktowej.