Tenet - czy film to sequel Incepcji? John David Washington odpowiada

fot. Warner Bros.

Widowisko Tenet jest podobno najbardziej ambitnym projektem w karierze reżysera Christophera Nolana. Mimo, że do sieci trafiły już dwa zwiastuny produkcji, to tak naprawdę nadal nic nie wiadomo na temat fabuły filmu. Do doprowadziło do tego, że w sieci pojawiają się fanowskie teorie. Jedna z nich mówi, że Tenet to tak naprawdę kontynuacja Incepcji. Gwiazda produkcji, John David Washington, postanowił odpowiedzieć na to pytanie. Stwierdził, że to dwa zupełnie różne filmy, jednak łączy je jakaś wspólna więź na zasadzie powinowactwa jak daleką rodzinę.

Ponadto w rozmowie z Esquire Nolan i Washington wypowiedzieli się o pracy nad filmem. Reżyser stwierdził, że to najbardziej napakowany akcją film jaki do tej pory stworzył. Przyznał, że Washington doskonale nadaje się do głównej roli, ponieważ jego atletyzm spowodował, że doskonale spisywał się w wymagających scenach. Sam aktor porównał pracę nad tym projektem do treningów w NFL (Washington miał podpisany kontrakt w lidze footballu amerykańskiego zanim został aktorem). Stwierdził, że bywały takie dni, że nie mógł podnieść się z łóżka i myślał, że nie dokończy tego filmu.

Warner Bros

Nolan przy okazji pracy nad Tenet postanowił zerwać z jedną ze swoich tradycji. Mianowicie reżyser przed początkiem każdego swojego projektu organizuje pokaz jakiegoś kultowego filmu podobnego tematycznie do historii, którą chce przekazać, w ramach inspiracji dla ekipy. Jednak w tym wypadku zrezygnował z seansu szpiegowskiego, aby pracować z wyczucia tego gatunku. Nolan zdradził, że to był najdłuższy okres, w którym nie obejrzał żadnego filmu o przygodach Jamesa Bonda.

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - zdjęcie

Tenet - premiera filmu zaplanowana została na 17 lipca, jednak niedawno data ta zniknęła z informacji o produkcji.