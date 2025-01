Dlaczego nie powstała filmowa wersja Świata gliniarzy? Twórca ma nadzieję, że serial nie wróci

Świat gliniarzy święcił swoje sukcesy w latach 2002-2008. Serial z m.in. Waltonem Gogginsem otrzymał 6. nagród Primetime Emmy na przestrzeni swojego trwania. W planach było nawet stworzenie kinowego spin-offu, ale realizacja nigdy nie doszła do skutku z powodu zwolnienia jednego z producentów wykonawczych. O tym wszystkim opowiedział twórca serialu FX.

Shawn Ryan w rozmowie z LA Times opowiedział o problemach związanych z produkcją filmowej adaptacji Świata gliniarzy.

Był czas, kiedy znalazłem zainteresowanego producenta w Foxie, który kochał Świat gliniarzy. Moim zastrzeżeniem było to, że do 30-40 minuty filmu ma się nie pojawić żadna postać z serialu. I wtedy w 40. minucie pojawia się Vic Mackey, bo ktoś próbuje coś znaleźć w półświatku. Gość, który był zainteresowany, został zwolniony i pomysł zniknął.

A jak zapatruje się na ewentualny powrót serialu?

W ciągu kilku ostatnich lat miałem niepokojącą myśl z tyłu głowy, że pewnego dnia wstanę i zobaczę, że Świat gliniarzy wraca do życia beze mnie. To rzeczywistość Hollywood, prawda? Ja też byłem częścią zespołu, który przywrócił S.W.A.T. - jednostka specjalna, a nie należałem do oryginalnych twórców. Disney ma prawa do Świata gliniarzy, dlatego zacząłem się zastanawiać: "Jaka będzie moja reakcja, kiedy się obudzę i zobaczę taki nagłówek?"

Po pierwsze mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Mam nadzieję, że ktoś pozwoliłby to zrobić mnie. Ale ponownie - nie wiem, czy ktokolwiek dał znać o tym ludziom od S.W.A.T.. Uważam, że jest miejsce na serial pokroju naszego.

Czy to ja mam być gościem, który to zrobi w obecnych czasach? Ktoś inny? Czy ktoś to zrobi, ale inaczej nazwie? A może zrobi to AI? Mam nadzieję, że żadna z tych rzeczy się nie stanie. Nic nie uszczęśliwiłoby mnie bardziej niż wymyślenie, jak kontynuować Świat gliniarzy. Ale ta poprzeczka jest niesamowicie wysoko.