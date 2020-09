Tenet - John David Washington chce zagrać w sequelu filmu Nolana

Warner Bros.

Tenet Christophera Nolana jest filmem, który pozostawia furki dla powstania ewentualnej kontynuacji. John David Washington, wcielający się w postać bezimiennego protagonisty, zapowiedział niedawno, że chętnie zagrałby w sequelu tejże produkcji.

Przypomnijmy, że do tej pory Christopher Nolan nie miał w zwyczaju tworzenia kontynuacji swych filmów - wyjątkiem jest tu oczywiście trylogia o Batmanie. John David Washington w ostatnim wywiadzie dla Esquire przyznał jednak, że Tenet jest czymś na tyle wyjątkowym, że warto ponownie wykorzystać jego potencjał. Aktor zdaje sobie jednak sprawę, że to Christopher Nolan musi chcieć stworzyć sequel.

Christoper zrobi, co zechce. Może ma w zanadrzu jakiś projekt, nad którym pracował od lat i to właśnie ten pomysł będzie chciał teraz przenieść na ekran. Może jest zainspirowany czymś innym i teraz pragnie to zrealizować. Tego nie wiem. Mam jednak nadzieję, że jeszcze raz uda nam się pracować nad Tenetem. Liczę na to. Jest co eksplorować, ponieważ moim zdaniem to coś niepowtarzalnego.

Jak sądzicie, czy reżyser wykorzysta potencjał filmu Tenet i nakręci kontynuację?