He-Man powraca - Nicholas Galitzine o reboocie. Koniec z campem?

Po niekończących się opóźnieniach i wielu falstartach wreszcie otrzymamy aktorską wersję Masters of the Universe. Na ekranie zobaczymy Nicholasa Galitzine'a jako He-Mana, a Jared Leto wcieli się w nikczemnego Szkieletora. The Hollywood Reporter porozmawiało z główną gwiazdą, prosząc o porównanie nadchodzącego filmu do klasycznej wersji historii. Aktor dostrzega pewne różnice.

Masters of the Universe - czym nowy film różni się od animacji?

Galitzine nie ukrywał, że nadchodząca wersja historii jest nieco inna od oryginału - przede wszystkim różnicę dostrzega w tonie.

- Nasza wersja jest dość różna od oryginalnej animacji, która, wszyscy się zgodzimy, była kampowa na swój sposób i świetnie sprawdzała się w tamtych czasach. Ale od tego momentu pojawiło się kilka różnych interpretacji (...). Nasz scenariusz traktujemy jak Biblię. Ale to niesamowite słyszeć, jak wiele ten tytuł znaczył dla ludzi. Ekscytujące jest tworzenie czegoś z nutką nostalgii, a jednocześnie może przyciągnąć zupełnie nowych fanów.

Władcy wszechświata - obsada, data premiery

Oprócz Galitzine'a i Leto, na ekranie zobaczymy również Alison Brie, Camilę Mendes oraz Idrisa Elbę. Nie zabraknie także Sama C. Wilsona, Kojo Attah i Hafthora Bjornssona. Szczegóły fabularne pozostają tajemnicą.

Premiera została zaplanowana na 5 czerwca 2026 roku.

Jeżeli chcecie przeczytać pogłoski o prawdopodobnej fabule nadchodzącego reboota, zapoznajcie się z tym newsem. Natomiast w tekście o castingu He-Mana zebraliśmy poprzednie role Nicholasa Galitzine'a.