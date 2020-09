Tenet trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Szefowa Warner Bros. o premierze w kinach

warner bros.

Tenet trafia do kin także w Stanach Zjednoczonych, choć premiera tej produkcji miała miejsce najpierw na zagranicznych rynkach. Ostatnie miesiące zawierały wiele niestandardowych i bezprecedensowych dla branży rozrywkowej decyzji. Ann Sarnoff, dyrektorka generalna Warner Bros. w rozmowie z Deadline odniosła się do istotnych aspektów premiery filmu Christophera Nolana.

Według Sarnoff, wiele z nowych rozwiązań może na stałe wejść w sposób zarządzania firmą i kinową dystrybucją. Wciąż podtrzymuje zdanie, że ​​doświadczenie kinowe będzie dalej pożądane, ale w przyszłości czeka nas "większa elastyczność" między oknami dystrybucji kinowej i strumieniowej.

Naprawdę współpracujemy z dużymi sieciami i rozumiemy, w jaki sposób możemy sprawić, że będzie to z dużą korzyścią dla nich, dla nas i dla fanów, ponieważ niektóre filmy mają długie życie w kinach, a inne nie. Jako widz potrzebujesz elastycznego modelu, ale także my potrzebujmy możliwości rozwijania filmu w inny sposób, jeśli nie działa odpowiednio na ekranach kin. -powiedziała Sarnoff, odnosząc się do niedawnej umowy między Universal i AMC.

Przypomnijmy, że Warner Bros. wcześniej dość szybko udostępniło na VoD film Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) oraz animację Scooby-Doo!. Na ten moment nie ujawniono jeszcze oficjalnych danych, ale Sarnoff przekonuje, że ten moment nadejdzie. Wciąż jednak badają rynek i chcą mieć pewność tego, jak to wszystko zadziałało.

Pozwólcie, że podzielę się z wami procesem, przez który przeszliśmy. Zaraz po pojawieniu się koronawirusa, zaczęliśmy szukać alternatywnych sposobów myślenia o premierach filmowych. Na front ruszyliśmy z animacją Scooby-Doo! i zdecydowaliśmy się na jej premierę w VOD. Rodziny zamknięte zostały w domach razem i poszukiwały więcej tego typu treści. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników. Kilka tygodni później film zadebiutował w HBO Max, gdzie również byliśmy bardzo zadowoleni z wyników.

Sarnoff odniosła się także do pojawiających się negatywnych opinii na temat wypuszczania tak dużego filmu jak Tenet w momencie zagrożenia epidemiologicznego. Uważa, że ​​nie ma nic złego w takiej strategii, ponieważ film trzeba zobaczyć na dużym ekranie.

Spójrz na setki krajów, w których zadebiutowaliśmy z Tenet, także wiele innych kin w Stanach Zjednoczonych było otwartych i chcieli mieć ten produkt u siebie. Analizowaliśmy liczby i zachowania konsumentów, więc badamy to od początku pandemii. Sprawdziliśmy liczby i wymyśliliśmy sposób, aby to zadziałało.

Tenet opowiada historię postaci znanej jako Protagonist, uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo. Wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W główną rolę wcielił się John David Washington, który musiał nauczyć się ruszania wstecz, co nie było dla niego rzeczą naturalną. O dziwo najtrudniejszą rzeczą do przyswojenia okazały się najprostsze czynności.

Aktor zdradził w rozmowie z ComicBook.com, że najtrudniej było... mrugać.

Wierz lub nie, ale mruganiu poświęciłem sporo czasu i dostałem kilka uwag na temat tego, jak mrugać, kiedy byliśmy w odwróconym świecie. Potem oczywiście trzeba było opanować tylko rzuty i umiejętność unikania ciosu od tyłu. Ruchy obronne stały się ruchami atakującymi i na odwrót. Dlatego opanowanie takiej koncepcji zajęło tylko chwilę, aby to uchwycić i wykorzystywać w praktyce.

Widzimy zatem, że kulisy powstawania filmu mogą być równie ciekawe, co sam film. Tenet jest dostępny w kinach w Polsce.