Tytuł i zdjęcia z serialu Terminator. Nowe otwarcie uniwersum w wersji anime

fot. Netflix

Netflix oficjalnie ogłosił, że nowy serial anime będzie nosić tytuł Terminator Zero. Pierwszy sezon ma liczyć osiem odcinków i opowiada on o kompletnie innych postaciach, niż poprzednie aktorskie historie z tego uniwersum. Premiera została ustalona na 29 sierpnia 2024, czyli w Dniu Sądu. Z Terminatora 2 wiemy, że do ataku Skynetu doszło właśnie 29 sierpnia 1997 roku.

Terminator Zero - zdjęcia

Terminator Zero

Terminator Zero - opis fabuły

Wojna w przyszłości pomiędzy resztkami ludzkości a nieskończoną armią maszyn trwa od dekad. W 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet uzyskała świadomość i rozpoczęła wojnę z ludźmi. Pomiędzy tą przyszłością a przeszłością stoi wojowniczka, która cofa się w czasie, aby zmienić los ludzkości. Pojawia się w 1997 roku, by chronić naukowca Malcolma Lee, który planuje stworzyć nową sztuczną inteligencję, mającą konkurować ze Skynetem. Gdy Malcolm boryka się z moralnymi dylematami dotyczącymi swojego dzieła, poluje na niego zabójca z przyszłości, który na zawsze zmieni los jego trójki dzieci.

Mattson Tomlin (Batman 2, Power) jest twórcą serialu i showrunnerem. Za reżyserię odpowiada Masashi Kudo. Wśród producentów są osoby odpowiedzialne za kinowe filmy uniwersum: David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger. Za wizualny styl serialu odpowiada Production IG, znane z Ghost in the Shell.

Jest to pierwsze anime w historii uniwersum Terminatora.