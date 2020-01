Terry Jones nie żyje. Gwiazda Monty Pythona miała 77 lat

Terry Jones nie żyje. Informację potwierdziła jego rodzina w oświadczeniu prasowym opublikowanym w brytyjskich mediach. Zmarł w godzinach wieczornych, 21 stycznia 2020 roku. Cierpiał na rzadką formę demencji oraz FTD, ale rodzina zapewnia, że do końca walczył z chorobami z dobrym poczuciem humoru.

Przede wszystkim Terry Jones pozostanie w naszej pamięci jako reżyser i współtwórca Latającego cyrku Monty Pythona. Razem z Terrym Gillianamem reżyserowali odcinki, ale za kamerą pełnometrażowych filmów stanął już sam Jones, to on zobrazował Żywot Briana, Monty Python i Święty Graal oraz Sens życia wg Monty Pythona. Reżyserował również takie filmy jak Personal Services (1987), Wiking Eryk (1989, także scenariusz), O czym szumią wierzby i swój ostatni film Czego dusza zapragnie z 2015 roku.

Pracował jako współreżyser gry Monty Python & the Quest for the Holy Grail oraz stanął za kamerą odcinka serialu Młody Indiana Jones. Do tego napisał scenariusz kultowego filmu Labirynt i tworzył serial animowany dla dzieci Blazing Dragons. Natomiast jako aktor pojawiał się w ostatnich latach raczej epizodycznie.

Często tworzył i prowadził programy o tematyce historycznej: Crusades (1995), Ancient Inventions (1998), The Surprising History of Rome, The Surprising History of Egypt, The Surprising History of Sex and Love, Barbarians oraz Medieval Lives.