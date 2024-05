Teściowie - będzie 3. część polskiego hitu. Wraca popularna aktorka

fot. Gosia Turczyńska

Film Teściowie w reżyserii Jakuba Michalczuka z 2021 roku na podstawie sztuki Marka Modzelewskiego podbił serca krytyków i widzów. Wszystko dzięki zabawnym dialogom, brawurowej obsadzie i świetnej reżyserii. Produkcja opowiada o weselu, które ma miejsce po odwołanym ślubie. Wydarzenie powoli przeradza się w katastrofę.

Komercyjny sukces spowodował, że dwa lata później do kin trafiła kontynuacja. Doszło jednak wtedy do zmiany na fotelu reżysera. Michalczuka zastąpiła Kalina Alabrudzinska (Sexify), a z obsadą pożegnał się Marcin Dorociński. W Teściach 2 niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda (Izabela Kuna) i Tadeusz (Adam Woronowicz) wraz z psem o imieniu Mirelka, a także rozwiedziona Małgorzata (Maja Ostaszewska) w towarzystwie o kilkanaście lat młodszego Jana (Eryk Kulm Jr.). Widzowie bardzo entuzjastycznie przyjęli kontynuację.

Teściowie

Jak udało nam się ustalić, twórcy nie spoczęli na laurach i już przygotowują Teściów 3. Za scenariusz, podobnie jak w dwóch poprzednich częściach, odpowiada Marek Modzelewski. Do roli Wandy powróci Iza Kuna. Nie wiemy, czy wraz z nią na planie pojawią się inni – Adam Woronowicz i Maja Ostaszewska. Producentem filmu jest Akson Studio.