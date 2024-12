Batman z DCU również opóźniony. Reżyser The Brave and The Bold zapowiada

DC

Dopiero co informowaliśmy o przesunięciu premiery Batmana 2, a już pojawiła się informacja o opóźnieniu The Brave and the Bold, czyli historii o Mrocznym Rycerzu należącym do uniwersum DCU. Koniec końców będziemy mieć dwóch Batmanów w kinach, ale w związku z nowymi doniesieniami nie wiadomo, kiedy pojawi się ten drugi.

The Brave and The Bold opóźniony

Informację ujawnił sam reżyser Andy Muschietti (Flash), który w wywiadzie powiedział, że jego film został nieco opóźniony, aby mógł najpierw zrealizować inny projekt. Ponieważ przygody tego Batmana jeszcze nie dostały zielonego światła na realizację, prace nad scenariuszem wciąż trwają. James Gunn i Peter Safran dają zgodę dopiero wtedy, gdy tekst jest gotowy i zaakceptowany – wówczas ustalana jest także potencjalna data premiery.

Batman 2 jest wyjątkiem od tej reguły, ponieważ pierwotna data, która została już dwukrotnie przesunięta, była ustalona przez poprzednie władze DC Studios. Projekt nie należy do DCU i będzie wydawany pod szyldem Elseworlds.

Na razie absolutnie nic nie wiadomo o The Brave and The Bold. Wiemy jedynie, że obok Batmana ważną rolę odegra Damian Wayne, syn Bruce’a, który w komiksach był Robinem.