Teściowie - zwiastun nowej polskiej komedii. Polskie wesele z prawdziwego zdarzenia?

Fot. NEXTFILMPL

Teściowie to nowa polska komedia na podstawie sztuki Wstyd autorstwa Marka Modzelewskiego, która jest wystawiana w Warszawskim Teatrze Współczesnym. W filmie będziemy mogli zobaczyć konfrontację dwóch rodzin, które różni od siebie wszystko. Mają różne gusta, opinie i zarobki. Ich polem do walki okaże się polskie wesele, na którym wielu gościom mogą puścić nerwy. Dzięki temu będziemy mogli poznać wszystkie synonimy wstydu razem z bohaterami filmu. Na premierę kinową będziemy musieli czekać do 10 września 2021 roku. Poniżej można obejrzeć zwiastun zapowiadający komedię.

Teściowie to szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, gdy puszczają nerwy. To nie jest kolejna komedia romantyczna – to film o konfrontacji dwóch światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywalców wesel

W obsadzie znajdziemy Maję Ostaszewską (Pitbull. Niebezpieczne kobiety), Marcina Dorocińskiego (Gambit królowej), Izabelę Kunę (Listy do M), która grała też w spektaklu Wstyd, i Adama Woronowicza (Mayday). Za reżyserię będzie odpowiadać Kuba Michalczuk, a scenariusz napisał wspomniany już Marek Modzelewski.