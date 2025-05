Thunderbolts* czeka spadek - nie oszukają przeznaczenia. Prognozy box office na nadchodzący weekend

fot. materiały prasowe

Najbliższy weekend w światowym box office zapowiada się niezwykle ciekawie. Variety podało przewidywane wyniki, które osiągną produkcje nowe oraz te, które już od jakiegoś czas królują w kinach. Czy Thunderbolts* pozostanie na szczycie?

Wszystko wskazuje na to, że nie. Produkcja Marvel Studios spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem krytyków i fanów. W box office radziła sobie do tej pory nieźle, ale dotychczasowy wynik (271 mln dolarów na całym świecie) może nie wystarczyć do zwrócenia kosztów produkcji (180 mln dolarów, nie wliczając kosztów promocji). Thunderbolts* do tej pory zajmowało pierwsze miejsce, ale w nadchodzący weekend ma to ulec zmianie. Hit MCU wedle przewidywań ma uzyskać 15-18 mln dolarów w trzecim tygodniu emisji.

To nie wystarczy do pokonania Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi. Nowa część wieloletniej serii ma szansę pobić ustanowiony rekord. Przewiduje się, że w USA komediowy horror zarobi od 35 do 45 mln dolarów. Na całym świecie może zarobić za to w okolicach 70-80 mln dolarów. Przy budżecie wynoszącym 50 mln dolarów jest to bardzo dobry wynik na start i potencjalny rekord serii - do tej pory najlepsze otwarcie w Stanach zaliczyła 4. część z 2009 roku. Wówczas zarobiła 27 mln dolarów na terenie USA.

Powodów do zadowolenia nie będzie mieć Abel “The Weeknd” Tesfaye. Artysta muzyczny produkował i wystąpił w filmie Hurry Up Tomorrow, który ma być pogłębionym doświadczeniem ostatniego albumu pod tym samym tytułem. Obecność Jenny Ortegi czy Barry'ego Keoghana może nie wystarczyć do przyciągnięcia widowni. Budżet filmu wyniósł 15 mln dolarów, a w weekend otwarcia ma zrobić zaledwie od 5 do 7 mln dolarów.