Komputer pokładowy Tesli Model S Plaid odpali Cyberpunka 2077

Źródło: Tesla

Elon Musk podczas prezentacji najnowszej Tesli odniósł się do gamingowego potencjału tego pojazdu. Jak się bowiem okazuje, pod maską Modelu S Plaid pracuje komputer pokładowy napędzany procesorem z linii Ryzen oraz układem graficznym wykonanym w architekturze RDNA 2. I nie jest to zestaw tożsamy z tym, co montuje się w budżetowych laptopach – wydajność komputera ma być zbliżona do tego, co oferuje Sony PlayStation 5.

Aby zaprezentować potencjał sprzętu, Musk pokazał Cyberpunka 2077 odpalonego na głównym wyświetlaczu samochodu:

O tym, że nowe Tesle będą mogły pochwalić się wysoką wydajnością, mogliśmy przekonać się już w trakcie prezentacji AMD zorganizowanej 1 czerwca. Przedstawiciele korporacji zdradzili, że zarówno Model S, jak i Model X będą napędzane układami o teoretycznej mocy obliczeniowej rzędu 10 teraflopsów. Dla porównania układ graficzny PlayStation 5 oferuje 10,28 teraflopsów, nieznacznie więcej od aut Tesli.

Samochody funkcjonują oczywiście na zupełnie innych zasadach niż klasyczne konsole, dlatego efektywna wydajność systemu infotainment Tesli nie będzie aż tak wysoka jak PS5. Mimo to według Muska zapas mocy obliczeniowej w tych pojazdach ma wystarczyć do tego, abyśmy odpalili gry w wysokiej jakości przy 60 klatkach na sekundę.

O tym, jak poważnie korporacja podchodzi go gamingowych możliwości tego sprzętu, najlepiej świadczy fakt, że powstał nawet autorski pad od Tesli, inspirowany wyglądem kierownicy. Kontroler możemy podziwiać na poniższym zdjęciu:

Źródło: Paul Spivak, r/teslamotors

Musk zwrócił także uwagę na to, że montowanie tak wydajnych komputerów pod maską współczesnych samochodów nie jest przerostem formy nad treścią. Według niego wraz z rozwojem systemów autonomicznego transportu rola platform rozrywkowych w naszych autach będzie stale rosnąć. A kiedy autopiloty na dobre zdominują nasze drogi, możliwość odpalenia konsolowych gier za pośrednictwem aut może okazać się niezwykle istotną funkcją przy wyborze nowego samochodu.