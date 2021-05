The 100 - jaki status spin-offa? Nowe informacje

fot. The CW

Poznaliśmy zamówione nowe seriale stacji The CW, ale ku niezadowoleniu fanów The 100, spin-offa wśród nich nie ma. Dobrą wiadomością jest to, że projekt nadal jest w planach i nie został skasowany.

Mark Pedowitz, szef stacji The CW tłumaczy w rozmowie z dziennikarzami, że wciąż trwają rozmowy na jego temat i ten projekt nie został sfinalizowany w żadnej formie. Po prostu jest to etap dyskusji nad tym, jak on powinien wyglądać i działać. W podobnym tonie mówił też w 2020 roku, więc najwyraźniej chcą poświęcić czasu, by wiedzieć, że mogą to zrobić dobrze.

Przypomnijmy, że potencjalny spin-off jest prequelem i rozgrywa się od razu po apokalipsie na Ziemi, czyli 97 lat przed znaną nam historią. Zobaczymy, jak ludzie, którzy przeżyli i jak stworzyli społeczeństwo, które znamy z oryginału.

Za sterami ma stać Jason Rothenberg, twórca The 100. Pilot został wyemitowany w ramach 7. sezonu serialu. W obsadzie są Iola Evans, Adain Bradley i Leo Howard.

Na razie nie wiadomo, kiedy może zapaść jakaś decyzja w sprawie The 100.