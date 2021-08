The Adam Project - reżyser ujawnia przybliżoną datę premiery filmu Netflixa

Netflix

The Adam Project to zapowiadany film science fiction Netflixa, za który odpowiada Shawn Levy (Free Guy) na stołku reżysera oraz Ryan Reynolds jako główna gwiazda projektu. Bohaterem produkcji jest mężczyzna, który, aby ocalić świat jest zmuszony cofnąć się w czasie. W podróży spotyka swoją młodszą wersję. Razem wyruszają, aby odnaleźć swojego ojca. Mężczyzna jest bowiem kluczem do ocalenia przyszłości.

Levy przy okazji promocji filmu Free Guy zdradził w jednym z wywiadów, że premiera filmu powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2022 roku na platformie Netflix. Dodatkowo twórca zdradził, że to będzie film ze sporą liczbą akcji, ale w centrum opowieści znajdzie się jednak relacja z ojcem, co ma przypominać filmy Częstotliwość i Pole marzeń.

W obsadzie oprócz wspomnianego Reynoldsa znajdują się Walker Scobell (jako młodsza wersja bohatera Reynoldsa), Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Jennifer Garner oraz Catherine Keener.