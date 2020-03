The Batman - Jeffrey Wright z wąsami. Tak będzie wyglądał jako Jim Gordon

Jeffrey Wright w filmie The Batman wciela się w kultową postać Komisarza Jamesa Gordona, stróża prawa, który pomaga Mrocznemu Rycerzowi w walce z przestępczością w Gotham City. Zapewne wielu fanów zastanawiało się czy w widowisku zobaczymy aktora z ikonicznymi dla tego bohatera wąsami. W końcu poznaliśmy odpowiedź na to pytanie. Wright zrobił sobie zdjęcie z fanem w Londynie, na którym nosi charakterystyczne wąsy. To zapewne oznacza, że tak będzie wyglądał jako Gordon w produkcji. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie oprócz Wrighta znajdują się Robert Pattinson jako Bruce Wayne/Batman, Zoe Kravitz jako Selina Kyle/Kobieta-Kot, Paul Dano jako Edward Nashton/Człowiek-Zagadka, Andy Serkis jako Alfred, Colin Farrell jako Oswald Cobblepot/Pingwin, John Turturro jako Carmine Falcone, Peter Sarsgaard jako Gil Colson i Jayme Lawson jako Bella Real.

New Photo of actor Jeffrey Wright actor has Gordon's classic mustache for filming the Batman#TheBatman pic.twitter.com/EoQqZWxuqK

