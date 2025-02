Netflix stworzy nową wersję Chłopców z Brazylii. W obsadzie gwiazda Sukcesji, twórca też robi wrażenie

fot. HBO

Reklama

Netflix pozyskał prawa do stworzenia nowego serialu bazującego na znanej opowieści, która została już raz przełożona na medium wizualne. W 1978 roku premierę miał film Chłopcy z Brazylii, który zdobył pięć nominacji do Oscarów. Role główne grał tam m.in. Laurence Olivier czy Steve Guttenberg. Za nowy serial ma być odpowiedzialny Peter Morgan, który stworzył i pisał scenariusz do The Crown od Netflixa. To on przeniesie książkę The Boys From Brazil autorstwa Ira Levina dla Netflixa.

Deadline informuje, że do obsady dołączył również Jeremy Strong. To będzie jego pierwsza rola telewizyjna od czasu zakończenia Sukcesji. Aktor został nominowany do Oscara w tym roku za rolę drugoplanową w filmie Wybraniec.

Pierwsze informacje o 5. sezonie Detektywa

Chłopcy z Brazylii - opis fabuły

W różnych miejscach świata o tej samej porze ginie kilkudziesięciu mężczyzn w średnim wieku. Wszyscy byli urzędnikami państwowymi i mieli synów w tym samym wieku. Chłopców tych łączy zdumiewające podobieństwo. Liebermann odkrywa, że za wszystkimi zgonami stoi doktor Mangele, ukrywający się w Ameryce Płd. W wyniku przeprowadzanych na ludziach eksperymentów udało mu się w czasie wojny sklonować Hitlera...

Netflix - seriale oryginalne [RANKING]