The Batman Part II – kiedy rozpoczną się zdjęcia? Jest data; potwierdzono powrót TEGO złoczyńcy

Nie tylko Marvel miał do przekazania ważne informacje na tegorocznym Comic-Conie. DC (oprócz pokazania swojego nowego logo i pierwszego zwiastuna animacji Creature Commandos) ujawniło, że zdjęcia do wyczekiwanej 2. części Batmana Matta Reevesa rozpoczną się już w 2025 roku!

To nie wszystko. Wiemy również, że w sequelu ponownie zobaczymy Pingwina, w którego po raz kolejny wcieli się Colin Farrell. To zdecydowanie jeden z najbardziej znanych i ikonicznych przeciwników Mrocznego Rycerza. Co więcej, interpretacja Farrella bardzo przypadła widzom pierwszej części do gustu.

Pierwsza część Batmana okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i komercyjnym. Film zarobił na całym świecie ponad 772 mln dolarów, a w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma ponad osiemdziesiąt procent pozytywnych opinii – zarówno wśród krytyków, jak i zweryfikowanych widzów. Dodatkowo widowisko stało się początkiem większego uniwersum Matta Reevesa, w ramach którego zadebiutuje także serial Pingwin.

Sequel na razie jest znany pod nazwą The Batman Part II i niestety nie ujawniono do tej pory żadnych szczegółów na temat fabuły. Będziemy was informować na bieżąco.