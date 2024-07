Batman: Caped Crusader prezentuje 3 nowych złoczyńców. Odtworzono kultowe ujęcie z oryginalnego serialu

fot. Amazon Prime Video

Do premiery Batman: Caped Crusader pozostał tydzień i fani popularnego komiksowego superbohatera będą mogli poznać zupełnie nową przygodę Mrocznego Rycerza. Chociaż będzie to duchowy spadkobierca serialu animowanego Batman z 1992 roku, to fabuła przedstawi wydarzenia rozgrywające się w Gotham City inspirowanym latami 40. i 50. XX wieku. Pewne elementu zostaną jednak zachowane, na co wskazuje nowe zdjęcie, które prezentuje tytułowego superbohatera na dachu jednego z budynków podczas burzy. Błyskawica oświetlająca Batmana przywodzi na myśl scenę otwierającą oryginalną animację.

Batman: Caped Crusader - nowe zdjęcie i wideo ze złoczyńcami

Dodatkowo Amazon udostępnił nowy materiał z Batman: Caped Crusader, który pozwala poznać trzech nowych złoczyńców. Do takich kultowych przeciwników Mrocznego Rycerza, jak Harley Quinn, Dwie Twarze oraz Kobieta Kot dołączą Firebug, The Gentelman Ghost oraz Natalia Knight, której wygląd ewidentnie inspirowany jest Wednesday z Rodzinny Addamsów.

Batman: Caped Crusader

Batman: Caped Crusader - o czym jest?

Oficjalny opis fabuły brzmi:

Witamy w mieście Gotham, gdzie liczba skorumpowanych urzędników i policjantów przeważa nad tymi dobrymi, szaleją przestępcy, a przestrzegający prawa obywatele żyją w ciągłym strachu. Wykuty w ogniu tragedii bogaty Bruce Wayne staje się jednocześnie czymś więcej, ale i mniej niż człowiekiem – Batmanem. Jego jednoosobowa krucjata na rzecz sprawiedliwości przyciąga nieoczekiwanych sojuszników z GCPD i ratusza, ale jego bohaterskie czyny mają śmiertelne, nieprzewidziane konsekwencje.

Bruce Timm, J.J. Abrams i Matt Reeves są twórcami Batman: Caped Crusader. Serial zadebiutuje na platformie Prime Video i ma zagwarantowane dwa sezony. Został opisany jako "ekscytujący, kinematograficzny i przywołujący na myśl noir korzenie Batmana" tytuł, który jeszcze głębiej zanurzy się w skomplikowane portrety psychologiczne kultowych postaci ze świata DC.

W roli Batmana nie usłyszymy Kevina Conroya, który zmarł nagle w listopadzie 2022 roku. Nowym Mrocznym Rycerzem został Hamish Linklater, dla którego będzie to debiut w roli głosowej w serialu animowanym. Aktora możecie kojarzyć z takich produkcji, jak Legion, Nocna msza, a ostatnio z Obławy, gdzie wcielił się w Abrahama Lincolna.

W pozostałych rolach usłyszymy Jamie Chung jako Harley Quinn, Christinę Ricci w roli Catwoman oraz Diedricha Badera jako Dwie Twarze. Obsadę kompletuje McKenna Grace, David Krumholtz, Haley Joel Osment, Minnie Driver, Toby Stephens, Reid Scott, Dan Donohue, Gary Anthony Williams, Jaswon Watkins, John Dimaggio, Krystal Joy Brown, Michelle C. Bonilla, Eric Morgan Stuart oraz Tom Kenny.

Batman: Caped Crusader - premierę wyznaczono na 1 sierpnia 2024 roku na platformie Prime Video.