The Batman - Peter Sarsgaard o obsadzie filmu oraz miasto, które zagra Gotham

The Batman to nadchodzący film w reżyserii Matta Reevesa, w którym w głównej roli Bruce'a Wayne'a po raz pierwszy wystąpi Robert Pattinson. W obsadzie widowiska znajdzie się także Peter Sarsgaard, który w jednym z wywiadów porównał swoje wrażenia z udziału w tej produkcji z wybraniem się na koncert zespołu The Pixies.

Aktor przyznał, że obsada filmu bardzo różni się od poprzednich filmów o Batmanie i jest w niej coś wyjątkowego choćby dlatego, że jest młoda. Sarsgaard porównuje swoje odczucia z pracy nad filmem do tych, które miał będąc w college'u, kiedy wybrał się na koncert The Pixies. Przyznaje, że czuje wielką energię płynącą z obsady i twierdzi, że całość będzie wyjątkowa, a film nie jest ukierunkowany na bardzo młodą publiczność lub bardzo starą, że czuć w tym wszystkim "siłę chaosu".

Na razie nie wiadomo, w jaką rolę wcieli się aktor. Sarsgaard przed laty zagrał w filmie Green Lantern, zatem będzie to jego druga okazja do wejścia w świat bohaterów DC. Obecnie trwają zdjęcia do filmu w Wielkiej Brytanii. Portal The Times podaje, że miasto Glasgow w Szkocji, posłuży ekipie filmu do zobrazowania miasta Gotham. Zdjęcia w tym mieście mają rozpocząć się w lutym.

Zobacz także:

Za kamerą filmu stanął Matt Reeves. W obsadzie są także Colin Farrell, Andy Serkis oraz Zoe Kravitz. Premiera 25 czerwca 2021 roku.