Nowy Batman - zapowiedź już wkrótce? Warner Bros. Montreal pokazuje tajemniczą grafikę

Warner Bros. Montreal, twórcy gry Batman: Arkham Originsna swoich kanałach społecznościowych opublikowali fragmenty grafik, które po złączeniu w jedną przedstawiają tajemniczym symbol. Niektórzy podejrzewają, że może być to logo nowej gry o Mrocznym Rycerzu.

Na Instagramie, Facebooku i Twitterze pojawiły się grafiki z hasłem "Pojmij Rycerza" (Capture the Knight) i nic poza tym. Połączenie grafik w jedną pokazało z czym mamy do czynienia. Próżno szukać tam jakichkolwiek napisów, które wprost wskazywałyby, że chodzi o nową grę z Batmanem, jednak część społeczności internautów zauważa pewne podobieństwa do logotypu policji z Gotham, co może sugerować, że tajemnicza organizacja wywodzi się właśnie z tego miasta.

Batman - grafika 1

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy teaser tego typu i w sieci od jakiegoś czasu pojawiają się grafiki i wpisy wskazujące na to, że trwają pracę nad kolejną gra o Mrocznym Rycerzu. Do tej pory jednak nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych potwierdzeń i zapowiedzi.