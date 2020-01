The Batman - Robert Pattinson ujawnia prawdziwy powód przyjęcia roli

Kilka dni temu oficjalnie potwierdzono, że Colin Farrell pojawi się jako Pingwin w produkcji The Batman. Rozgłos wokół zaplanowanej na przyszły rok produkcji nie milknie jednak nawet na moment. Teraz wcielający się w rolę tytułowego bohatera Robert Pattinson udzielił dla portalu Entertainment Weekly wywiadu, w którym poruszył szereg spraw związanych ze swoją pracą.

Dziennikarz serwisu zapytał go więc, jak w ogóle doszło do tego, że po pobycie na planie Lighthouse zdecydował się on na angaż w produkcji blockbusterowej. Pattinson odpowiedział w następujący sposób, ujawniając jednocześnie jego zdaniem "prawdziwy" powód przyjęcia roli Mrocznego Rycerza:

Zawsze widziałem w tym coś, co mi osobiście wydawało się atrakcyjne. Odbieram to jako coś, co istnieje poza tą blockbusterową rzeczywistością. Filmy o Batmanie zawsze przyciągały naprawdę dobrych reżyserów, pojawiali się w nich też naprawdę dobrzy aktorzy. Jest tu więc dziedzictwo i rodowód, który nigdy nie wydawał mi się kwestią pieniędzy lub czegoś w tym stylu.

Aktor dodał jeszcze:

To nie tak, że oni robią te filmy, by sprzedać zabawki. Z całą pewnością część z nich tak postąpiła, ale w pierwszym Batmanie to Jack Nicholson zagrał złego gościa! Jest w tym coś wyjątkowego. (...) Miałem obsesję na punkcie tych filmów.

Zobacz także:

The Batman ma wejść na ekrany kin 25 czerwca przyszłego roku.