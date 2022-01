The Battle for Uber - zwiastun serialu. Zażarta walka o Ubera w klimacie Wilka z Wall Street

Fot. Materiały prasowe

The Battle for Uber to jednosezonowa zamknięta historia oparta na faktach. Bohaterem jest Travis Kalanick (w tej roli Joseph Gordon-Levitt), prezes firmy Uber, który ma bardzo burzliwą relację ze swoim mentorem Billem Gurleyem (Kyle Chandler). Gurley zainwestował wszystko w sukces Ubera, łącznie ze swoją nieskazitelną reputacją i... musi żyć z konsekwencjami tej decyzji.

Czytamy, że serial ma pokazać jak na samej górze prowadzenie Ubera to jazda jak na roller-coasterze. Jednocześnie pokazuje zalety i wady Doliny Krzemowej. Ważną rolę odegra Arianna Huffington (Uma Thurman), bizneswoman i współzałożycielka The Huffington Post, która była też w zarządzie Ubera.

The Battle for Uber - zwiastun

Dziennikarz The Hollywood Reporter użył ciekawego porównania, twierdząc, że zwiastun sugeruje historię w stylu Wilka z Wall Street z domieszką The Social Network. Czy też to widzicie? Dajcie znać w komentarzach.

W obsadzie są także Elisabeth Shue. Kerry Bishe, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt i Babak Tafti. Za sterami seriali w rolach showrunnerów i scenarzystów stoją Brian Koppelman i David Levien, znani z Billions oraz Beth Schacter (Soundtrack).

The Battle for Uber to pierwszy serial nowej antologii o nazwie Super Pumped. Każdy nowy sezon będzie opowiadać historię, która zatrzęsła światem biznesu.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.